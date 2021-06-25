Матеуш Моравецкий рассказал о киберугрозе со стороны РФ.

Польша утверждает, что представила на саммите ЕС доказательства кибератак со стороны РФ. Об этом по прибытию на встречу второго дня мероприятия в Брюсселе рассказал журналистам глава правительства Матеуш Моравецкий. Чиновник уточнил, что Варшава имеет сведения, доказывающие причастность к хакерским атакам со стороны РФ.

В рамках первого дня саммита поднималась тема кибербезопасности против европейских государств. В частности, делегаты коснулись ситуации с Польшей и Ирландией. В ЕС считают, что эти страны были атакованы киберпреступниками за последнее время.

Я несколько раз подчеркивал, что атаки с территории РФ должны немедленно прекратиться, что у нас есть доказательства, что это, к сожалению, нападения, цель которых - довести до дестабилизации, дезинформации и ослабления всего ЕС. Матеуш Моравецкий

Напомним, что Польша 22 июня представила версию того, что две недели назад местные инфраструктуры подверглись хакерской атаке со стороны российских спецслужб.Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Варшавы установили, что среди целей значились 4 350 электронных адресов. Атака велась методом социальной инженерии группой UNC1151. В числе взломанных аккаунтов значатся те, которыми пользуются государственные чиновники и законодатели.

В Польше оценили возможность признания "Спутника V".

Видео: YouTube / Kancelaria Premiera