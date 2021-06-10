В Польше оценили возможность признания "Спутника V"

Сейчас на территории страны признаны четыре вида вакцины.

Польские власти будут признавать только те вакцины, которые утверждены Европейским агентством лекарственных средств. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи со словацким коллегой Эдуардом Хегером, пишет ТАСС.

Он отметил, что российский препарат "Спутник V" должен быть признан ЕМА, чтобы Польша могла его закупать или самостоятельно производить.

Если говорить о видах вакцин, то могу сказать, что мы используем правило признания вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Отметим, в настоящее время в Польше для вакцинации от COVID-19 используются препараты четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Ими могут прививаться только взрослые и подростки в возрасте от 12 лет.

Ранее Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России несоблюдением масочного режима.

Видео: YouTube / Janusz Jaskółka