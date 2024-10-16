Apple удалил все сервисы VK: мнение экспертов

Решение вызвало недовольство пользователей и реакцию Минцифры – министерство не только потребовало объяснений у компании, но и обратилось в ФАС с жалобой, что Apple не выполняет требование о предустановке российского магазина приложений.

Apple удалил все сервисы VK из своего магазина приложения под соусом необходимости соблюдать санкции, которых в адрес компании никто не вводил. Как отмечает Telegram-канал "Мейстер", решение вызвало недовольство пользователей и реакцию Минцифры – министерство не только потребовало объяснений у компании, но и обратилось в ФАС с жалобой, что Apple не выполняет требование о предустановке российского магазина приложений.

По мнению телеграмеров, уже стоит привыкнуть, что действия американского бигтеха являются частью давления на Россию. Поэтому санкции – это лишь повод, а причина, вероятно, кроется в желании покошмарить россиян. Забыть о том, что комфорт пользователей зависит от настроений за рубежом, компания стабильно не дает – другие приложения уже ранее также удаляли, вспоминают авторы поста.

Эти неудобства уже привели к потере доли рынка, но любителей бренда, готовых искать "костыли" под каждую подлянку Apple, в России еще много. И техника эта по-прежнему в списках на параллельный импорт, что, к слову, умаляет претензию Минцифры – компания официально и так в страну ничего не поставляет. Возможно ли договориться в этих условиях? Думаем, что идти до конца и терять рынок через вычеркивание из списка на параллельный импорт в Apple не хотят, так же как и в Минцифре злить людей новыми запретами. Telegram-канал "Мейстер"

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