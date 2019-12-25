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Набиуллина приняла участие в совещании Путина по развитию авиации: мнение экспертов
Сегодня, 13:04
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Набиуллина приняла участие в совещании Путина по развитию авиации: мнение экспертов

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Объём расходов в отрасли меряется триллионами рублей, и вопросы условий кредитования тут становятся критически важными.

Участие главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в совещании у Путина по вопросам авиации вполне объяснимо, считают авторы Telegram-канала "Мейстер". Объём расходов в отрасли меряется триллионами рублей, и вопросы условий кредитования тут становятся критически важными: расходы таких масштабов существенно влияют на баланс в целом. 

Учитывая, что нынешняя процентная ставка по-прежнему серьезно мешает промышленности, вопрос льготного кредитования, его условий и объемов приобретает стратегическую важность, полагают авторы поста. 

Будем надяться, что устраивающие и промышленность, и минфин, и ЦБ варианты нашлись – иначе отрасль так и будет существовать в режиме ожидания очередного постановления правительства о реструктуризации и прочей финансовой поддержке.

Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Банк России

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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