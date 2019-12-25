Эксперты оценили убытки РУСАЛа от ситуации в Ормузском проливе

Снижение мировой цены на алюминий – прямой урон выручке экспортёра.

Договорённости между США и Ираном по безопасности в Ормузском проливе больше всего ударят по алюминиевой отрасли. Как сообщают авторы Telegram-канала "Мейстер", они уже привели к молниеносной реакции рынков, отправив в пике котировки нефти и алюминия. Металл уже подешевел более чем на 10% и снижение цен продолжится.

Для российского производителя алюминия РУСАЛа это означает двойной удар, уверены авторы поста. Снижение мировой цены – прямой урон выручке экспортёра, а сверхкрепкий рубль и рост рублёвых затрат (электроэнергия, транспорт, тарифы, зарплаты) с запасом съели дополнительный доход от пары месяцев повышенных мировых цен. Пики марта–мая оказались лишь частичной компенсацией: в рублёвом выражении прирост оказался скромным, а расходы продолжили расти.

Телеграмеры добавляют, что РУСАЛ в 2025 году впервые за много лет получил убыток, а при текущей динамике вероятность второго подряд убыточного года заметно выросла. Пятничное снижение ключевой ставки на скромные 0,25 п.п. оставит кредиты дорогими, а финансирование проектов - тяжелым бременем.

На фоне роста налоговой и регуляторной нагрузки это переводит компанию к "ножницам цен" – мировые котировки падают, а внутрироссийские издержки остаются высокими. Ситуация сложная – у компании нет лёгких рычагов сглаживания шока: конвертация валютной выручки и рублевые расходы работают против неё. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Magnific (nuraghies)