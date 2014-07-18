Рост ДТП в Петербурге связали с новыми светофорными режимами

На Ленинском и Жукова водители ждут зелёного почти 3 минуты.

Рост числа ДТП в Петербурге связали с изменением режима работы светофоров. За первое полугодие 2026 года количество аварий выросло почти на 40% — с 1603 до 2241. Совпало по времени с массовым внедрением новых светофорных режимов, сообщает "ДП".

Речь о выделенных пешеходных фазах по ГОСТ Р 52289–2019. Теперь пешеходы могут переходить перекрёсток во всех направлениях, пока для транспорта горит красный. Время ожидания для водителей и пешеходов резко выросло. Например, на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова водители ждут зелёного 168 секунд (почти 3 минуты), пешеходы — 126 секунд. Пересечение по диагонали может занять до 7 минут.

По данным ГУ МВД, 64% ДТП с участием пешеходов происходят там, где время ожидания зелёного превышает 90 секунд. Длительное ожидание провоцирует нарушения.

Весной вице-губернатор Кирилл Поляков и депутат Алексей Цивилев направили письма в Минтранс, ГУ ОБДД и Росстандарт. Они отмечали, что повсеместные пешеходные фазы могут создавать заторы, увеличивать выбросы и ухудшать безопасность. В ГУ МВД согласились, что решение должно учитывать интенсивность движения в разное время суток.

Ранее мы сообщили о том, что пробки на Московском шоссе привели к задержке пяти автобусов.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)