Появилась информация о состоянии здоровья пожарного, который сорвался со второго этажа на Московском проспекте

Во время ликвидации возгорания мужчина провалился в технологический проем глубиной 1,5 метра.

Стало известно, какие травмы получил спасатель во время тушения пищевого комбината на Московском проспекте в доме № 114. Выяснилось, что мужчина провалился в технологический проем.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, 30-летний пожарный уже находится в больнице. Он получил ушиб мягких тканей левого бедра и ушиб тазобедренного сустава.

Напомним, что информация о горении на пищевом комбинате поступила в диспетчерскую часть службы спасения около 10:43 утра. Выяснилось, что в трехэтажном здании на первом этаже вспыхнула обстановка, площадь которой 40 квадратных метров. Уже к 11:06 пламя потушили. В операции участвовали 25 человек личного состава и 5 спецмашин.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели закончили тушить пожар на заводе "Северная верфь" только к вечеру 18 декабря.

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