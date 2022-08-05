Лавров: в Камбодже было немало "искрящих" заявлений о Тайване

Глава МИД РФ напомнил о поддержке позиции Китая в вопросе единства азиатской страны.

В Камбодже на мероприятиях стран-участниц Восточноазиатского саммита было немало "искрящих" заявлений о Тайване. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделал российский министр по внешней политике Сергей Лавров, выступая по завершению встреч в рамках АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). В МИД РФ пояснили, что делегаты обсуждали ситуацию в связи с недавним визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на китайский остров.

Были заявления США, Японии о том, что декларированная политика принципа "одного Китая" отнюдь не означает, что надо спрашивать разрешение в Пекине, чтобы посещать Тайвань. Странная логика, конечно. Сергей Лавров, глава МИД России

МИД России напомнил, что от китайской стороны звучали резкие высказывания о ситуации в районе Тайваньского пролива, которые Москва поддерживает.

Глава МИД Лавров отправил Гутеррешу письмо о нарушениях со стороны США.

Фото и видео: МИД России