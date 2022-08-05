Глава МИД Лавров отправил Гутеррешу письмо о нарушениях со стороны США

Дипломат обвинил Вашингтон в маневрировании обязанностями перед ООН.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров заявил, что недавно направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о несоблюдении Вашингтоном своих международных обязанностей как страны-хозяйки штаб-квартиры Всемирной организации.

Что касается уровня нашего присутствия там, будет ли это делегация из Москвы или наши американские коллеги могут в духе своего свободолюбия запретить приезд нашей делегации - мы посмотрим. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что согласно предварительной программе Генеральной Ассамблеи ООН, Россию на неделе высокого уровня сессии в сентябре 2022 года представит Сергей Лавров. Сейчас дипломаты прорабатывают состав делегации. Мероприятия в столице США состоятся в период с 20 по 26 сентября. Ранее американские коллеги неоднократно не выдавали визы дипломатам из РФ, необходимые для участия в событиях по линии ООН. Сергей Лавров полагает, что США пытаются маневрировать своими обязанностями.

Россия не видела конкретных предложений Армении по Карабаху.

Фото и видео: МИД России