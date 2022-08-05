Россия не видела конкретных предложений Армении по Карабаху

Глава МИД РФ рассказал о том, что стороны вправе предлагать коллегам дополнения по соглашению.

Россия не видела конкретных предложений Армении по Нагорному Карабаху и присутствующей в регионе миротворческой миссии на фоне последней эскалации конфликта с Азербайджаном. Соответствующей информацие глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров поделился в рамках пресс-конференции с журналистами, выступая по результатам саммита АСЕАН в Камбодже.

Мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, я не могу сейчас гадать. Сергей Лавров, глава МИД России

Министр по иностранным делам России уточнил, что любая из сторон трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты лидерами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, вправе предлагать коллегам дополнительные инициативы по мирному урегулированию конфликта.

Лавров: Россия поддерживает позицию Ирана по СВПД.

Фото и видео: МИД России

