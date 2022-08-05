Лавров: Россия поддерживает позицию Ирана по СВПД

Россия поддерживает позицию Ирана по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий). Соответствующее заявление сделал министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник полагает, что Вашингтон стремится сделать видоизмененное соглашение предметом новой международной договоренности, в то время как в Тегеране настаивают на тех условиях, которые были согласованы в 2015 году. Москва также призывают США возобновить ядерную сделку в первоначальном виде, котором ее одобрил Совет Безопасности ООН.
… Без каких-либо довесков, без каких-либо изъятий. Иранцы настаивают на том, чтобы всё было так, как одобрялось в 2015 году. Я считаю, что позиция Ирана абсолютно правомочна.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Глава МИД России добавил, что американская сторона выходила из плана, который ранее сами и одобрили. Сергей Лавров отметил, что так как именно Вашингтон и пытался разрушить СВПД, то США должны отозвать свои позиции и вернуться к первоначальным договорённостям.
Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним.
Фото и видео: МИД России
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