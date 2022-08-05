Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что не увидел желания американского государственного секретаря Энтони Блинкена поговорить с ним на полях АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Камбодже. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил прессе о том, что руководитель Госдепа США будет искать личного контакта с Сергеем Лавровым на полях министерской встречи для того, чтобы обсуждать обмен заключенными. В частности, чиновник пообещал СМИ, что если у Блинкена "будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает".
Наверное, Кирби забыл дать ему поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Напомним, что российский министр в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.
Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными.
Фото и видео: МИД России
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