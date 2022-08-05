Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним

Глава МИД РФ рассказал, что глава Госдепа США не пытался "поймать его за пуговицу".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что не увидел желания американского государственного секретаря Энтони Блинкена поговорить с ним на полях АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Камбодже. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил прессе о том, что руководитель Госдепа США будет искать личного контакта с Сергеем Лавровым на полях министерской встречи для того, чтобы обсуждать обмен заключенными. В частности, чиновник пообещал СМИ, что если у Блинкена "будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает".

Наверное, Кирби забыл дать ему поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что российский министр в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными.

Фото и видео: МИД России

