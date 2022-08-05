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Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными

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Глава МИД РФ призвал США ориентироваться на специально созданный по этим вопросам канал.

Россия готова обсуждать с США обмен заключенными. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделал глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник уточнил, что говорит о том специальном канале, которые ранее был утвержден и согласован президентами обеих стран. В Москве полагают, что данный канал по-прежнему сохраняет свою актуальность.

Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров: Мьянма дала согласие на открытие храма РПЦ в Янгоне.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, обмен заключенными, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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