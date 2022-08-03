Мьянма дала согласие на открытие храма РПЦ в Янгоне

Глава МИД рассказал о гуманитарном сотрудничестве между РФ и Мьянмой.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Мьянма дала согласие на открытие храма РПЦ в крупном местном городе Янгоне. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего рабочего визита в страну. Он обсудил вопрос с коллегой Вунна Маун Лвином, после чего предоставил сведения журналистам во время брифинга. По словам министра иностранных дел, власти Мьянмы подтвердили ему согласие на создание прихода и постройку религиозного православного объекта.

Сегодня наши коллеги подтвердили свое согласие <...>, чтобы создать в Янгоне приход РПЦ экзархата Юго-Восточной Азии и построить храм Русской православной церкви в этом крупнейшем городе Мьянмы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД России считают, что такое сотрудничество будет позитивно встречено соотечественниками, которые проживают в Мьянме.

Лавров: Роскосмос создает инфраструктуру для зондирования Земли с коллегами из Мьянмы.

Фото и видео: МИД России