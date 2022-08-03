Лавров: Роскосмос создает инфраструктуру для зондирования Земли с коллегами из Мьянмы

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал журналистам по итогам рабочей встречи с коллегой из Мьянмы Вунна Маун Лвином о том, что государственная корпорация "Роскосмос" создает инфраструктуру для дистанционного зондирования планеты с местными партнерами.
"Роскосмос" с коллегами из Мьянмы создает здесь инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли.
Сергей Лавров, глава МИД России
Министр по иностранным делам РФ подчеркнул, что относительно российско-мьянманских отношений фиксируется хороший потенциал экономической сфере, включая энергетику и ядерную отрасль. В частности, "Росатом" активно работает по вопросу технологий. Россия и Мьянма занимаются трансферами по сфере углеводородов. В регионе также работает компания "Башнефть".
США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3.
Фото и видео: МИД России
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