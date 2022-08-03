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США не предлагали возобновить переговоры по замене ДСНВ-3

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Сергей Лавров напомнил Вашингтону о затянувшейся "паузе".

США не предлагали Москве возобновить переговоры по замене ДСНВ-3, выработке нового соглашения по стратегической стабильности (Договору о стратегических наступательных вооружениях). Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами по завершению рабочих переговоров в Мьянме сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник напомнил прессе о том, что в 2021 году состоялись два раунда переговоров по вопросу, после чего Вашингтон взял паузу. 

Они даже и не предлагают возобновлять переговоры. У них стало привычкой какие-то вещи объявлять через микрофон и потом про них забывать. Никаких обращений к нам по поводу возобновления процесса переговоров не было.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД России отметил, ЧТО если и когда такие российско-американские переговоры будут возобновлены, то решать о том, следует ли к ним присоединяться или нет, Китай будет самостоятельно.

Лавров: поездкой Пелоси США доказывают миру свою безнаказанность.

Фото и видео: МИД России

Теги: дснв, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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