Лавров: поездкой Пелоси США доказывают миру свою безнаказанность

Глава МИД России оценил рабочий визит Нэнси Пелоси на китайский остров.

Поездкой американского спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань Вашингтон доказывает миру свою безнаказанность. Соответствующее заявление российский министр по иностранным делам сделал на брифинга с журналистами во время своей рабочей поездки в Мьянму.

Это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает - это стремление проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник добавил, что не видит альтернативного резона для США создавать настолько серьезный раздражитель для Китая, так как Вашингтон прекрасно знает, что американский визит на остров Тайвань значит для Пекина.

Россия ожидает, что делегация Мьянмы посетит ВЭФ.

Фото и видео: МИД России