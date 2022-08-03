Лавров: Россия ожидает, что делегация Мьянмы посетит ВЭФ

Россия ожидает, что представительная дипломатическая делегация Мьянмы посетит Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре на территории Владивостока. Также оборонная делегация примет участие в международном военно-техническом форуме "Армия 2022". Соответствующими планами с журналистами поделился глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед СМи по завершению переговоров с коллегами в Мьянме.
Ожидаем достаточно представительную делегацию на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября, как это было и на ПМЭФ в июне, где многие соответствующие министерства Мьянмы были представлены на уровне их руководства.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Российский министр добавил, что с представителями Мьянмы у Москвы запланирована целая серия событий по линии министерства обороны. В частности, иностранцы поучаствуют в Международной конференции по безопасности, "Армейских играх". Мьянма представлена на этих мероприятиях также, как и в предыдущие годы.
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Фото и видео: МИД России
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