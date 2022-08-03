"Самое бесшабашное заявление". Захарова о желании Берлина помочь Тайваню

В МИД РФ оценили слова Анналены Бербок о помощи Тайваню из-за агрессии Китая.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает басшабашным и безответственным заявление Берлина о желании помочь Тайваню. Ранее соответствующее высказывание сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Немка отметила, что Германия поможет региону в том случае, если там будет фиксироваться "агрессия" со стороны Китая. Ее слова чиновница из Москвы прокомментировала в эфире радиостанции Sputnik.

Это самое бесшабашное и безответственное заявление, которое приходилось слышать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik