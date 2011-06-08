В Японии заявили, что придают большое значение укреплению сотрудничества с НАТО

Минору Кихара сообщил о поддержке безопасности Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов в их неразрывной связи.

Власти из Токио придают большое значение укреплению сотрудничества с НАТО, ее членами и международными партнерами. Соответствующей информацией местным журналистами сообщил в ходе брифинга генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара. Чиновник прокомментировал СМИ начало саммита военного блока в Турции. Японский представитель в очередной раз заметил, что безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразрывно связана. Своим участием в саммите НАТО страна подтвердил курс на развитие сотрудничества.

Для надлежащего реагирования на глобальные вызовы взаимодействие между странами-единомышленниками важно как никогда прежде. Япония придает большое значение укреплению сотрудничества с НАТО, ее членами и партнерами. Минору Кихара, генсек кабмина Японии

Известно, что Японию на саммите НАТО будут представлять министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Синдзиро Коидзуми. Изначально на данное мероприятие приглашена премьер-министр Санаэ Такаити, однако чиновница не сможет присутствовать в Турции из-за того, что событие по срокам накладывается на сессию парламента.

Саммит Североатлантического военного альянса пройдет в Анкаре в период с 7 по 8 июля.

Япония намерена защищать активы своих компаний в России, заявили в кабмине.

Фото: YouTube / Ripbanwinkle