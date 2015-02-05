СК проверит блогера из Пскова, который избивал жену на камеру

Правоохранители начали проверку в отношении блогера, который на видео демонстрировал "воспитание" жены через насилие.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ситуации с противоправными действиями жителя Великих Лук, который на камеру применял насилие над супругой и называл это "воспитанием". Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Поводом для проверки стали ролики, на которых мужчина бьет жену, плюет ей в лицо. Все свои противоправные действия глава семейства снимал на видео и выкладывал в открытый доступ.

После того, как видеоролики вызвали общественный резонанс, житель Великих Лук назвал съемку постановочной. По словам мужчины, у него крепкая и дружная семья. В настоящее время следователи изучают детали происшествия и проверяют условия, в которых живет ребенок. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее блогер с 2 миллионами подписчиков разбил раритетный Chevrolet El Camino знакомого в Петербурге.

Фото: Magnific