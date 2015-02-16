  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти девушки в больнице в Крыму
Сегодня, 15:01
110
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти девушки в больнице в Крыму

0 0

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти девушки на территории полуострова Крым. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы надзорного ведомства. Заявители отметили, что  причиной гибели пациентки стало оказание ненадлежащей медицинской помощи. Такая жалоба отправлена в приемную главы СК через социальную сеть "Вконтакте". На данный момент Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального профильного управления Владимира Николаевича Терентьева доклад о проведенном по уголовному делу расследовании.

В СК РФ заметили, что в феврале 2026 года девушку после жалоб на самочувствие госпитализировали в инфекционное отделение. Состояние пациентки считалось тяжелым. Однако местная жительница не была переведена в реанимационное отделение. Также персонал якобы не принял экстренных мер по оказанию медицинской помощи. На следующий день девушка скончалась. К текущему моменту никто из сотрудников больницы не был привлечен к ответственности.  Уголовное дело ведет ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Бастрыкин заинтересовался смертью пациента в больнице в Волосово.

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, крым, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии