Минпромторг хочет раздать регионам ленинградскую схему реабилитации бойцов

Опыт Ленобласти в помощи участникам СВО признали эталонным на федеральном форумЕ.

В Москве на форуме "Надежда на технологии" обсудили, как возвращать к полноценной жизни бойцов, вернувшихся с передовой. Главным примером для подражания неожиданно стала Ленинградская область. Её опыт в реабилитации участников СВО предложили растащить по всем регионам страны.

Заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева прямо заявила: ленинградскую модель нужно масштабировать. С ней согласился генеральный директор ФГУП "ЦИТО" Виктор Спектор, который признал, что нигде больше нет такого внимательного и системного подхода к бойцам. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Александр Дрозденко, который лично участвовал в форуме.

Суть подхода Ленобласти проста, но редка: любой вопрос ветерана решается через одно окно, без беготни по инстанциям. Помощь получают не только сами бойцы, но и их семьи. Отдельная ставка сделана на адаптивный спорт — там он считается мощнейшим социальным лифтом. По мнению Дрозденко, спорт возвращает вкус к жизни, помогает преодолеть себя и снова ощутить плечо товарища. Регион обещает и дальше вкладываться в это направление, давая ветеранам самые современные возможности.

Ранее на Piter.TV: начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты.

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