Автобус с 15 пассажирами сбил лося на трассе в Ленобласти

Рейсовый автобус "Петербург — Олонец" столкнулся с лосем.

В Ленинградской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Петербург — Олонец", сбил лося. Инцидент произошёл вечером 24 сентября на трассе между селом Паша и деревней Доможирово. Об этом сообщил 78.ru.

В комитете правопорядка и безопасности региона уточнили, что на момент аварии в салоне находились 15 пассажиров. Никто из людей — ни пассажиры, ни водитель — не пострадал. Что произошло с самим животным, не уточняется.

На месте происшествия работают экстренные службы. Из-за ДТП перекрыта одна полоса движения, транспорт пропускают только по второй. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Подобные инциденты на загородных трассах нередки в осенний период, когда дикие животные мигрируют и чаще появляются вблизи дорог.

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Фото: unsplash (Richard Lee)