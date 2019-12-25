В Ленобласти из-за смертельного ДТП с грузовиком перекрыли движение по трассе "Кола"

Авария произошла на 127-м километре автодороги в районе города Сясьстрой.

Утром 21 октября в Волховском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, вре котором погиб один человек. В результате пришлось полностью остановить движение по федеральной трассе Р‑21 "Кола", сообщила пресс‑служба ФКУ Упрдор "Северо‑Запад".

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись около 9:20 на 127‑м километре трассы, в районе города Сясьстрой. Предварительные известно об одном погибшем и одном пострадавшем в результате аварии.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники скорой помощи, МЧС, ГАИ и дорожных служб. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

По данным Леноблпожспаса, на 127‑м километре Мурманского шоссе столкнулись автомобиль Volvo и легковой Toyota Hilux. Жертвой аварии стал водитель второго автомобиля.

Фото: Леноблпожспас