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В Ленобласти из-за смертельного ДТП с грузовиком перекрыли движение по трассе "Кола"
Сегодня, 12:57
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В Ленобласти из-за смертельного ДТП с грузовиком перекрыли движение по трассе "Кола"

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Авария произошла на 127-м километре автодороги в районе города Сясьстрой.

Утром 21 октября в Волховском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, вре котором погиб один человек. В результате пришлось полностью остановить движение по федеральной трассе Р‑21 "Кола", сообщила пресс‑служба ФКУ Упрдор "Северо‑Запад".

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись около 9:20 на 127‑м километре трассы, в районе города Сясьстрой. Предварительные известно об одном погибшем и одном пострадавшем в результате аварии.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники скорой помощи, МЧС, ГАИ и дорожных служб. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

По данным Леноблпожспаса, на 127‑м километре Мурманского шоссе столкнулись автомобиль Volvo и легковой Toyota Hilux. Жертвой аварии стал водитель второго автомобиля.

Фото: Леноблпожспас

Теги: дтп, дтп ленобласть, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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