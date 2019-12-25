Чипсы Lay’s стали самым продаваемым продуктом в России в 2025 году

Чипсы бренда Lay"s стали самым продаваемым продуктом в России в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг продуктов питания аналитической компании NTech

Отмечается, что на продукцию бренда пришлась доля в 0,88% от всех продуктовых продаж в денежном выражении. По объемам реализации в деньгах Lay"s опередил всех прочих производителей из сегментов молочной, мясной, кондитерской и напиточной продукции.

Второе место рейтинга заняла марка "Простоквашино". Доля производителя молочной продукции составила 0,82% от всех продаж в денежном выражении. Тройку лидеров замыкает "Мираторг" (0,79%). В топ-5 рейтинга также вошли "Добрый" (0,73%) и "Папа может" (0,72%).

