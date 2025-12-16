Эксперт назвала размер социальной пенсии для никогда не работавших россиян

Граждане без трудового стажа могут рассчитывать на социальную пенсию по старости. В 2026–2027 годах возраст выхода составляет 69 лет для мужчин и 64 года для женщин, средний размер выплаты — 16 583 рубля.

Директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова 16 июня рассказала, что граждане, никогда не работавшие официально и не имеющие необходимого трудового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента, имеют право на социальную пенсию по старости, пишет ТАСС.

В период 2026–2027 годов возраст выхода на социальную пенсию составляет 69 лет для мужчин и 64 года для женщин. Эти требования действуют для граждан, которые не накопили необходимый стаж и количество пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии. Средний размер выплаты на данный момент составляет 16 583 рубля.

Ранее Гукасова сообщила, что право на досрочный выход на пенсию имеют многодетные матери, родители инвалидов с детства, а также педагоги, медицинские работники и специалисты, занятые на вредных и опасных производствах. Для многодетных матерей возраст выхода на пенсию зависит от количества детей при условии их воспитания до восьмилетнего возраста и наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Назван единственный регион со средней пенсией в 42 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv