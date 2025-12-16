Российским НПЗ продлили разрешение на выпуск топлива с параметрами "Евро-3"

Правительство продлило действие постановления, позволяющего заводам поставлять на внутренний рынок бензин и дизель класса "Евро-5" с повышенным содержанием серы, что фактически соответствует стандарту "Евро-3". Мера принята для предотвращения дефицита топлива.

Правительство России продлило разрешение для некоторых нефтеперерабатывающих заводов на выпуск топлива с характеристиками, которые не соответствуют действующему техническому регламенту. Как сообщают "Вести.ru", постановление, принятое ещё осенью 2025 года, позволяло НПЗ поставлять на внутренний рынок бензин с содержанием серы до 150 мг на кг и дизельное топливо с содержанием серы до 350 мг на кг. Для сравнения, действующий стандарт "Евро-5" допускает не более 10 мг серы на кг, пишет 110km.ru.

Фактически такие показатели соответствуют экологическому классу "Евро-3". Изначально послабление вводилось как временная мера на полгода, однако затем её действие было продлено до особого распоряжения. Цель решения — не допустить дестабилизации внутреннего рынка и дефицита топлива.

При этом топливо, выпускаемое по новым правилам, не подлежит обращению на территории других государств Евразийского экономического союза. Право на выпуск "упрощённого" топлива получили НПЗ, имеющие соответствующее свидетельство о регистрации.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге ввели временное ограничение на продажу топлива до 100 литров на автомобиль.

Фото: Piter.TV