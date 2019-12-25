Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам среди игроков НХЛ

Россиянин заработал 161,72 млн долларов.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил портал Sportac.

Отмечается, что за всю карьеру в НХЛ 38-летний россиянин заработал 161,72 млн долларов. Вторым по этому показателю стал форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, заработавший 155,89 млн долларов. Тройку лидеров замкнул российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (146,87 млн долларов).

В минувшем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 73 (44+29) очка.

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Фото: gettyimages.com