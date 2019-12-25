Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам среди игроков НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил портал Sportac.
Отмечается, что за всю карьеру в НХЛ 38-летний россиянин заработал 161,72 млн долларов. Вторым по этому показателю стал форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, заработавший 155,89 млн долларов. Тройку лидеров замкнул российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (146,87 млн долларов).
В минувшем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 73 (44+29) очка.
Ранее мы сообщали, что "Куньлунь" сыграет на "СКА-Арене" в новом сезоне КХЛ.
Фото: gettyimages.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все