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Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам среди игроков НХЛ
Сегодня, 8:49
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Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам среди игроков НХЛ

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Россиянин заработал 161,72 млн долларов.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил портал Sportac.

Отмечается, что за всю карьеру в НХЛ 38-летний россиянин заработал 161,72 млн долларов. Вторым по этому показателю стал форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, заработавший 155,89 млн долларов. Тройку лидеров замкнул российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (146,87 млн долларов).

В минувшем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 73 (44+29) очка.

Ранее мы сообщали, что "Куньлунь" сыграет на "СКА-Арене" в новом сезоне КХЛ.

Фото: gettyimages.com

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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