"Куньлунь" сыграет на "СКА-Арене" в новом сезоне КХЛ

Новый сезон чемпионата стартует 5 сентября.

Китайский клуб "Куньлунь" сыграет на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Отмечается, что перед новым сезоном "Куньлунь" сменит локацию. До этого команда проводила домашние игры на "Арене Мытищи". В КХЛ подчеркнули, что данное изменение потребовало корректировок в календаре регулярного чемпионата.

Напомним, что петербургский "СКА" принял решение проводить домашние матчи в новом сезоне КХЛ в Ледовом дворце. Решение объяснили низкой транспортной доступностью "СКА Арены" в связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро "Парк Победы". Новый сезон чемпионата стартует 5 сентября.

Ранее мы сообщали, что Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского "Динамо".

Фото: ВКонтакте / Куньлунь Ред Стар