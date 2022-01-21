  1. Главная
Семак одержал 200 побед в качестве главного тренера "Зенита"
Сегодня, 9:29
d_s_sarkisov

Сине-бело-голубые одолели "Балтику" в Кубке России.

Главны тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак одержал 200 побед в качестве наставника сине-бело-голубых. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В четвертьфинале Пути регионов Кубка России "Зенит" обыграл на выезде "Балтику" со счетом 1:0. В следующем раунде турнира команда сыграет с "Ростовом" или махачкалинским "Динамо".

Эта победа стала для Семака 200-й в качестве главного тренера "Зенита". Из них 150 побед были одержаны в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, Сергей Семак работает в "Зените" с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали шестикратными чемпионами России, выиграли два Кубка и пять Суперкубков России.

Ранее Семак высказался о регулярных опозданиях Вендела.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)

