Житель Никольского дважды изнасиловал соседку после того, как помог ей попасть домой

Позже молодая женщина направилась в отделение полиции, чтобы инициировать уголовное преследование виновника.

Минувшей ночью молодая женщина стала жертвой изнасилования в городе Никольское Тосненского района Ленобласти. Об этом сообщил 78.ru.

Потерпевшая — 26-летняя жительница города — обратилась в правоохранительные органы и потребовала возбуждения уголовного дела против своего соседа. По словам пострадавшей, около 2:00, вернувшись домой, она обнаружила, что новый электронный замок на двери сломался, и не смогла войти внутрь своей квартиры. Помочь справиться с замком вызвался сосед, предложив временно заменить батарею устрой ства аккумулятором от другого прибора. После успешного открытия дверей, мужчина потребовал вознаграждение в размере 500 рублей. Женщина отправилась менять крупную купюру в круглосуточный продуктовый магазин, вернулась обратно и передала требуемую сумму соседу.

Однако получив деньги, злоумышленник неожиданно напал на девушку: закрыл дверь, силой удерживал её, применял физическое воздействие, несмотря на активное сопротивление жертвы. Затем преступник дважды совершил насильственный половой акт с потерпевшей.

Сразу же после произошедшего девушка поспешила покинуть жилище, переодевшись прямо в квартире. Позже она направилась в отделение полиции, чтобы инициировать уголовное преследование виновника.

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Фото: Piter.TV