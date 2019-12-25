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Подросток из Выборга вынудил 14-летнюю петербурженку отправить порно с ее участием
Сегодня, 8:55
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Подросток из Выборга вынудил 14-летнюю петербурженку отправить порно с ее участием

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Задержанный находится под стражей на основании статьи 91 УПК РФ.

В понедельник, 14 апреля, отдел ГСУ СК РФ во Фрунзенском районе возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ. "Оперативное прикрытие" сообщило, что, согласно материалам дела, в течение периода с 5 марта по 1 апреля злоумышленник, угрожая распространением личной информации через мессенджеры, принудил 14-летнюю девочку из района Купчино создать и передать ему порнографический контент с ее участием.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, 16-летнего  местного жителя, в квартире на улице Акулова в Выборге. Молодой человек является уроженцем Узбекистана, получил российское гражданство в 2023 году в Ленинградской области. По данным следствия, подозреваемый нигде официально не трудоустроен и не проходит обучение.

Задержанный находится под стражей на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская полиция задержала "шутника" с "пневматом", угрожавшего 17-летней сотруднице фудкорта.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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