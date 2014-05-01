Куриное мясо за месяц выросло на 5% в цене

Говядина подорожала на 15,6% а свинина на 1,9% за год в России.

С начала года в России наблюдается устойчивый рост цен на мясную продукцию, сообщает "Ъ-Review" со ссылкой на данные "АБ-Центра" и Росстата. Больше всего за год подорожала говядина — на 15,6%. Куриное мясо прибавило 7,3% год к году, но только за месяц с 8 июня по 8 июля рост составил 5%. Оптовые цены на тушку цыплёнка-бройлера в июле выросли на 26% по сравнению с прошлым годом, на филе — на 32%. Свинина на полке дорожала медленнее всех — на 1,9%.

Эксперты связывают динамику с ростом издержек: удорожанием кормов, энергоресурсов, логистики, ветеринарных препаратов и повышением зарплат в отрасли. Цены на популярные группы антибиотиков для птицы увеличились на 6–8% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Piter.TV сообщал, что продажи мангалов и походной экипировки в Петербурге выросли почти в три раза.

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