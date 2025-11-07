В МИД России указали на отсутствие логики в решениях Кишинева.

В Москве оценили решение властей Молдавии закрыть на территории Кишинева Российский центр науки и культуры. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 7 ноября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что постановление властей из республики не поддается никакому логическому обоснованию.

Я напомню, 5 ноября в правительстве нового премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну безосновательно, абсолютно контрпродуктивно разработали, приняли, озвучили решение о денонсации российско-молдавского межправительственного соглашения от 1998 года. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее двустороннее соглашение посвящено созданию и функционированию культурных центров, на основе чего и функционировал Российский центр науки и культуры в Кишиневе.

Фото и видео: МИД России