Захарова указала на противоречивость заявлений Вучича в публичной сфере

МИД России сообщил, что Сербия на высшем уровне говорила, что из местного оружия не будут убиты российские военнослужащие.

В Москве сообщили о противоречивости высказываний сербского президента Александра Вучича в публичной сфере. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 7 ноября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она прокомментировала слова зарубежного политика о поставках вооружений. Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что после различных интервью президента Сербии задаются вопросом о том, точно ли в этом государства есть один президент. Речь идет о том, что одни заявления он делает, находясь в других географических точках, а прямо противоположные - в других.

Честно говоря, мы неоднократно, в том числе на высшем уровне, получали от руководства Сербии заверения, что экспорт боеприпасов сербского производства находится под строгим контролем, эту продукцию не будут поставлять на Украину, чтобы Киев не мог использовать ее против наших военнослужащих. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: лидеры Европы не рискнут проводить прямую линию со своим народом.

Фото и видео: МИД России