В МИД России указали на проблемы в экономиках крупных стран региона.

Лидеры Европейского союза не рискнут провести прямую линию со своим народом, потому что тогда политические элиты узнают, что их граждане на самом деле думают о финансировании киевского режима на народные денежные средства. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 7 ноября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Может быть, кто-нибудь в странах Западной Европы рискнет хоть один раз, проведет прямую линию со своим народом. Не опосредованные выборы, которые давным-давно уже перестали считаться демократическими, а прямую линию со своим народом. Ну тогда, наверное, они узнают, что их народы думают о поддержке террористического киевского режима на их народные деньги. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат заметила, что в нашем государстве президент проводит многочасовые пресс-конференции, на которых дает многочисленные ответы на вопросы журналистов, которые приезжают со всей страны, а также из-за рубежа. При этом Кремль никогда не отвергает иностранные СМИ и дает им возможность задавать различные вопросы, включая и провокационные. Мария Захарова сообщила, что у местного населения из Западной Европы вызывает непонимание факт того, что их обкрадывают собственные власти. Речь идет о том, что из бюджетов забираются огромные средства, которые затем идут на поддержку террористического режима на Украине. При этом граждане Италии, Франции, Испании, Португалии и Германии видят, как рушатся экономические системы стран-членов ЕС. Ранее эти проблемы широко ретранслировались через средства массовой информации (СМИ) в демократических обществах, однако сейчас это происходит все меньше.

