В МИД России иронично высказались о том, как политики в региональном сообществе пытаются заставить граждан ЕС поверить в "российскую угрозу".

Европейский союз погряз во внутренних проблемах и сейчас пытается нащупать что-то, кроме дна. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы заметила, что это им нужно для того, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Однако для этого требуется понять первопричину того, что происходит с регионом. По мнению сотрудницы нашего внешнеполитического ведомства, политики в ЕС готовы даже обращаться к кристальным шарам, карта для гадания и прочим нетрадиционным методам предвидения ситуации в попытках решить внутренний кризис Евросоюза.

И я сейчас говорю не о перво-перво-первопричинах глубинных, идеологических, философских, вот этой либеральной чудовищной идеологии. <...> Я говорю хотя бы о той первопричине, которая привела их экономики и ситуацию в социально-общественной жизни к этому странному уровню. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уверена, что руководители стран-членов ЕС делают все, чтобы местное население не поняло того, что все те миллиарды, которые для них многие годы считались важными зарубками или важными показателями в их благосостоянии, сейчас власти пускают не на развитие, а на вооруженное противостояние киевского режима. В тот момент, когда отдельные люди начинают о чем-то догадываться и задавать вопросы, политические лидеры из ЕС запускают следующую "пластинку", убеждая их в реальности "российской угрозы".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik