В МИД России рассказали о роли Киева в развитии внутренних проблем Евросоюза.

Европейские политические элиты не понимают, что их проблемы связаны с добровольным спонсированием Украины и режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы сообщила, что у региона есть денежные средства, которые могли бы помочь решить внутренние проблемы, но их направляют на усугубление ситуации на континенте. В нашем внешнеполитическом ведомстве заметили, что продолжающийся конфликт на Украине усилил поток беженцев в страны-члены ЕС, а местные власти не видят никакой связи между этими явлениями.

Они на себя повесили этот вот камень в виде спонсирования террористического киевского режима, и прыгнули в воду. И когда им говоришь: ваши "пузыри" из-за того, что у вас этот камень на шее висит, но у вас есть выход – нужно от него избавиться, тут же начинается истерика. Потому что это правда, и это самое больное. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik