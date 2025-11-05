В МИД России объяснила, что Запад разрушил нормальные условия для проживания многих африканцев и жителей Ближнего Востока.

Западная Европа предпочитает тратить миллиарды евро на спонсирование терроризма вместо благородных дел, наводит во всем мире хаос, а потом удивляется разрушительным миграционным потокам на материк. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы объяснила, почему регион не справляется с наплывом беженцев. Сотрудница внешнеполитического ведомства сообщила, что уровень европейского ВВП исчисляется триллионами долларов, но политические элиты постоянно рассказывают со своих трибун о том, как странам-участницам ЕС не хватает денег на какие-то внутренние нужды. Эта проблема вызвана тем, что Европа занимается развязыванием войн на территории соседних государств.



Им не до помощи нуждающимся, потому что этих нуждающихся они принимают у себя на территории, правда, почему-то никто из этих стран не называл истинной причины, почему нелегальные мигранты к ним приходили.... эта самая Западная Европа, Североатлантическое сообщество во главе с англосаксами наводили такие демократические порядки на территории, в первую очередь, стран Северной Африки, Ближнего Востока, что жить там становилось совсем невозможно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам дипломата, на те денежные средства, которые Евросоюз вкладывает в поддержку киевского режима, можно было бы раз и навсегда решить проблему доступа к питьевой воде в Африке и создать в этом регионе несколько градообразующих предприятий. Это помогло бы улучшить ситуацию с трудоустройством граждан и решением социальных проблем общества. Однако, по мнению Марии Захаровой, приоритеты коллективного Запада выстроены сейчас иначе.

Захарова назвала главного виновника в расцвете наркомании в США.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik