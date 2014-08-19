Захарова назвала главного виновника в расцвете наркомании в США

В МИД видят угрозу в политике США в сфере фармацевтики.

Американские власти годами подсаживали своих граждан на наркотики, в настоящее время штат Нью-Йорк пронизан ими, начиная от политических элит и поп-культуры и заканчивая обычными улицами. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы заметила, что в последние годы Манхэттен превратился в сплошную рекламу всех видов запрещенных препаратов. По ее мнению, разрушительную роль в популяризации наркотиков в США сыграли звезды шоу-бизнеса, которые эстатизировали их в творчестве.

Критически разрушительную роль в этом сыграли американские ультралибералы, которые поставили во главу угла идеологию, что человек – заложник своих страстей, которые следует рассматривать не как грехи, а как индивидуальные особенности каждого человека. И чем гаже эти особенности, тем ярче человек. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат указала, что даже американские врачи предпочитают прописывать гражданам рецептурные наркотики. В США часто психологи выписывают наркотики при малейших проблемах у своего пациента. Мария Захарова сообщила, что в 2017 году на каждую сотню американцев приходилось около 58 рецептурных выписок опиодов. Они получали эти вещества не под мостами или переходами в метро, а в красивых кабинетах у врачей в белых халатах.

Получается, что подавляющая часть американской нации, исключая сверхбогатых, – это люди, которых подсаживали на наркоту, делали наркозависимыми. Которым говорили, что можно не лечиться, а заглушаться. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik