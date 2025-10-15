  1. Главная
Сегодня, 13:38
Захарова рекомендовала воздержаться от поездки на Мадагаскар

Уже находящимся в государстве россиянам следует избегать мест массовых скоплений людей.

Москва настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от совершения каких-либо поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки на территории этого государства. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 15 октября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что уже находящиеся там наши соотечественники должны в целях собственной безопасности избегать мест массовых скоплений людей. 

Мы настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, а уже находящимся на острове гражданам нашей страны рекомендуем избегать мест массовых скоплений людей.

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Фото и видео: МИД России

