В МИД России оценили слова Каи Каллас и Владимира Зеленского об ожиданиях по военным поставках для Украины от США.

Киевский режим даже не скрывает подготовку новых терактов против российского государства, намекая на возможную поставку крылатых ракет Tomahawk американского производства. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 15 октября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в Москве. Таким образом чиновница прокомментировала видеообращение украинского политика Владимира Зеленского от 8 октября. Глава соседнего государства заметил, что утвердил планы неких операций Службы безопасности Украины против Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве России указали, что также заявления главы Еврокомиссии Каи Каллас о поддержке возможной передачи оружия для ВСУ говорит мировой общественности об отсутствии воли к миру на Западе. Мария Захарова добавила, что сознательно затягивая региональный конфликт, эти страны-члены ЕС преследуют собственные национальные цели, не задумываясь о неизбежных последствиях для самих себя.

Очевидно, эти планы были сверстаны с учетом возможного появления у Вооруженных сил Украины американских ракет дальнего действия "Томагавк". Эти гипотетические возможности обсуждались, как стало известно, 11 и 12 октября по телефону президентом США и Зеленским. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова призвала расследовать подрывы "Северных потоков", а не псевдоугрозы.

Фото и видео: МИД России