Киевский режим даже не скрывает подготовку новых терактов против российского государства, намекая на возможную поставку крылатых ракет Tomahawk американского производства. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 15 октября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в Москве. Таким образом чиновница прокомментировала видеообращение украинского политика Владимира Зеленского от 8 октября. Глава соседнего государства заметил, что утвердил планы неких операций Службы безопасности Украины против Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве России указали, что также заявления главы Еврокомиссии Каи Каллас о поддержке возможной передачи оружия для ВСУ говорит мировой общественности об отсутствии воли к миру на Западе. Мария Захарова добавила, что сознательно затягивая региональный конфликт, эти страны-члены ЕС преследуют собственные национальные цели, не задумываясь о неизбежных последствиях для самих себя.
Очевидно, эти планы были сверстаны с учетом возможного появления у Вооруженных сил Украины американских ракет дальнего действия "Томагавк". Эти гипотетические возможности обсуждались, как стало известно, 11 и 12 октября по телефону президентом США и Зеленским.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова призвала расследовать подрывы "Северных потоков", а не псевдоугрозы.
Фото и видео: МИД России
