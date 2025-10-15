В МИД России оценили слова генсека НАТО о медленных поставках боевых самолетов F-35.

Западные бюрократы устраивают "бег к микрофонам" при любой мифологической угрозе, однако в ситуации с расследованием реального теракта, произошедшего в центральной части европейского региона - подрыва трубопроводов "Северного поток" и "Северный поток-2" - за три года они до сих пор не разобрались. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы прокомментировала разочарование генерального секретаря НАТО Марка Рютте на медленные темпы поставок истребителей F-35 американского производства европейским партнерам по военному блоку.

Надо было бы спросить у Рютте: "Северные потоки"-то как?" Их действия при мифологических диверсиях одни: это разговор, это бег с препятствиями ко всем микрофонам. А препятствия - это они же сами, потому что они все пытаются друг друга опередить и к микрофонам прибежать. И реальный теракт. Три года прошло. За три года вы что-нибудь сделали? Ничего. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что в странах коллективного Запада пытаются защититься от "какой-то очередной мифической угрозы", однако игнорирует преступление в акватории Балтийского моря в отношении гражданской инфраструктуры, последствия от которого колоссальны.

