Захарова: аргумент "ну и что?!" – это даже не современная форма хамства

В МИД России оценили отказ от аргументации и отрицания своих слов и поступков на Западе.

Всё чаще на вопрос "ну, как же так?" мы слышим ответ "ну и что?!". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы считает, что речь идет о тупике, в который человечество самостоятельно себя загнало. Она указала, что такой ответ дается даже в том случае, если поступки оппонента делаются незаконно, неправильно и аморально. Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны добавили, что подобный аргумент стал запевальным для ультралибералов на территории коллективного Запада, когда разговор ведется о международных отношениях. В частности, политические элиты недоумевают, почему Кремль напоминает об исторических событиях, рассказывает о прошлом, приводит цитаты из международного права. Мария Захарова заметила, что говорит уже не о современной форме хамства, а о показателе кризисности цивилизации.

То есть в ответ вы слышите не попытку объясниться, не попытку каким-то образом привести аргументацию, сказать о том, что точка зрения базируется на таких-то постулатах, а просто вам говорят: "Ну и что?!" И ты понимаешь, что это, наверное, тот самый предел, тот самый тупик, куда человечество себя загнало. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова отметила, что одно из литературных произведений, где подобная логика была показана, высмеяна и опозорена, это "Собачье сердце" писателя Михаила Булгакова. В тексте повести на любой тезис о том, что "это неприлично, это недостойно, это бесчеловечно" шла вот такая фронтальная, абсолютно хамская атака: "Ну и что?!"

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik