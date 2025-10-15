В России охарактеризовали Нобелевскую премию как политический инструмент.

при американском президенте-дкмократе Бараке Обаме существовала хоть какая-то антисправедливая, но логика в в работе Норвежского нобелевского комитета, вручавшая иностранному политику премию мира. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы заметила, что политическая премия не должна рассматриваться как инструментарий, который не имеет прозрачной процедуры и понятной логики отбора лауреатов за то, что они сделали в реальности.

Они даже не скрывали, что дают ему премию не за то, что он сделал, а для того, чтобы он чего-то плохого не сделал в будущем. Странноватая история: выходят люди соревноваться, ко всем применяются определенные критерии, а одному говорят: "Слушай, ты вообще ничего просто не делай, потому что ты сейчас что-то разгромишь; мы тебе дадим золотую медаль – просто уходи". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в 2025 году Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции, бывший парламентарий Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Комиссия из Осло указала, что награда присуждена иностранному политику за неустанную работу по продвижению демократических прав народа латиноамериканской республики, а также "за её борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik