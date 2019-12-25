Захарова назвала нездоровыми тех, кто выбирал фото Трампа для обложки Time

В МИД России прокомментировали обложку западного СМИ со снимком президента США.

В Москве назвали нездоровыми и пропитанными ненавистью людьми тех, кто подобрал фотографию американского президента-республиканца Дональда Трампа для обложки британского журнала Time. Ранее западное СМИ опубликовал на своей обложке изображение лидера Белого дома. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в собственном Telegram-канале отметила, что по данной фотографии можно сказать намного больше о тех, кто ее выбирал, нежели о том, кто на ней изображен. Она указала, что выбор был сделано озабоченными, пропитанными злобой и ненавистью людьми. Она не исключила, что речь может идти об извращенцах. В МИД РФ уточнили, что говорят не о самом фотографе, работавшим над снимком, а именно тех лицах, которые выбрали данный кадр для размещения на обложке журнала.

А с учетом тех комплиментарных фотографий Байдена, которые это же издание выносило на обложку, несмотря на его физическую немощь, история просто саморазоблачительная для Time. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что журнальный номер посвящен роли американского президента в достижении соглашения по режиму прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Дональд Трамп подверг издание жесткой критике в социальных сетях. Глава государства заметил, что сама статья была написана хорошо. Однако фотография оказалась выбрана "самая ужасная из всех". По мнению иностранного политика,на снимке "стерли" волосы, а потом наложили на голову что-то похожее на парящую корону, но очень маленькую.

Весьма странно! Я никогда не любил фотографироваться с нижнего ракурса, но эта фотография просто ужасна, и ее нужно жестко раскритиковать. Что они делают и почему? Дональд Трамп, глава США в соцсетях

Фото: МИД России