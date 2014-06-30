Захарова отреагировала на признание Украиной Сусанина мифом

В МИД России оценили огульную декоммунизацию на Украине.

В Москве прокомментировали признание украинским Институтом национальной памяти фигуры Ивана Сусанина "мифологизированной российской имперской пропагандой". Соответствующее заявление в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Известно, что демонтаж памятников на территории киевского режима, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались в соседнем государстве в 2015 году. В то время Верховная Рада приняла закон о так называемой декоммунизации. В последние годы местные власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

Страшно представить, кем они признают фигуру Христа. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Иван Сусанин — русский национальный герой, крестьянин из села Домнино Костромского уезда. Он прославился перед обществом спасением царя Михаила Романова от польско-литовского отряда во время русско-польской войны. Согласно одной из версий событий, в 1613 году местный житель обманом завел противников в болотистый лес. Иван Сусанин был подвергнут жестоким пыткам, однако не выдал места убежища царя. В результате враги замучили его до смерти.

Фото: МИД России