Захарова: представители посольства РФ в Баку посетили журналиста Картавых

В МИД России рассказали о ситуации с задержанными россиянами в Азербайджане.

Представители российского посольства в Баку посетили руководителя информационного агентства "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых. Ранее мужчина был переведен из-под стражи под домашний арест. Соответствующее заявление в комментарии для журналистов информационного агентства "ТАСС" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что судебная инстанция в Азербайджане освободила из-под ареста главу информационного агентства "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых. Россичнин был арестован 1 июля на четыре месяца после проведенной местными правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства. Мужчине были предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество с причинением крупного ущерба", "Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере", "Легализация имущества, добытого преступным путем" Уголовного кодекса Азербайджана. Журналисты данного СМИ указали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане они не получали.

Фото: МИД России