Ветераны СВО защитили итоговые работы в программе "Время героев Петербурга"

В Петербурге завершился финальный этап обучения для слушателей первой группы региональной кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга". Ветераны специальной военной операции успешно защитили итоговые аттестационные работы.
Проекты выпускников затронули почти все сферы городской жизни. Среди тем — здравоохранение, благоустройство, военно-патриотическое воспитание, реабилитация участников спецоперации, а также привлечение инвестиций. Результаты этих работ в дальнейшем планируют использовать на практике при развитии Северной столицы.
Впереди у героев трудоустройство в органы государственной власти и подведомственные организации. Губернатор Александр Беглов пожелал выпускникам успехов в дальнейшей деятельности.
Видео: пресс-служба Смольного
